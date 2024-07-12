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Yangın sırasında pencereden sarkınca düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'da 9 katlı apartmanda çıkan yangında, 4. kattaki dairenin penceresinden sarkınca düşen bir kişi yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Yangın sırasında pencereden sarkınca düşen kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangını haber alan bazı apartman sakinleri kafesteki kuşlarıyla binadan uzaklaşırken bazıları da zilleri çalarak komşularını uyandırdı.

Yangının çıktığı dairede oturan Esalettin Solugan (39) alevlerden ve dumandan korunmak için çıktığı pencereden sarkınca beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Solugan ve dumandan etkilenen Y.M.A. ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solugan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.M.A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin diğer katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

"DAHA FAZLA DAYANAMADI GÜCÜ YETERSİZ KALDI"

Apartman sakini Yaşar As, AA muhabirine, ezan sesine uyandığını, bu sırada çığlık duyduğunu belirtti.

Binadan çıkınca yangını fark ettiğini dile getiren As,"Baktım pencereden sarkan bir adam var. Atlama diye bağırdım kendisine. Daha fazla dayanamadı gücü yetersiz kaldı atladı. Kilolu bir ağabeydi. Biz hemen müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Ardından ambulans ve itfaiye geldi." dedi.

Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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