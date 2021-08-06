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Yangın söndürme uçağının su almasını geciktiren kişiye soruşturma

Muğla'da yangın söndürme uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AA6 Ağustos 2021 Cuma 19:19 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:22
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Muğla'da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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