AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 12:18

Eldiven İmalatçıları Derneği (ELDİMDER) Başkanı Ahmet Bulut, orman yangınlarının ardından yangın söndürme ekipmanları arasında yer alan ısıya dayanaklı eldiven fiyatlarındaki artışın bazı fırsatçılardan kaynaklandığını bildirdi.

Bulut, AA muhabirine, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınlarla beraber, söndürme malzemelerinin yüksek fiyata satıldığı iddialarının gündemi işgal ettiğini söyledi.

Eldiven üretim sektöründe Türkiye'de 150'den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Bulut, "Deri iş eldiveni, nitril kaplamalı eldivenler ve kaplamasız eldivenler olarak üç grupta üretim yapılıyor. Yıllık üretim kapasitesi 300 milyon çiftten fazla olup 15 bin kişi istihdam eden ve her geçen gün yatırımı artan sektörden bahsediyoruz. Ekstra bir üretime ihtiyaç şu ana kadar olmadı." dedi.

Bulut, yangın bölgesinde kullanılabilecek eldivenlerin ısıya birebir temasa, aleve, ısınmış hatta erimiş metale temas etmeyi mümkün kıldığını anlattı.

Genel olarak ağır sanayi için eldiven üretimi yaptıklarına işaret eden Bulut, "Bu eldivenlerin (ısıya dayanaklı) piyasa değeri fiyatları modeline göre 30 lira ile 85 lira arasında değişiyor. Ama hiçbir zaman 400, 600, 650 lira olmaması lazım. Çok yanlış. Bizden 30-40 liraya alınan eldivenlerin birileri tarafından mağdur olan halkımıza bu fiyatlara satıldığını duyuyoruz. Bundan dolayı çok şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

"TALEP GÜNDEN GÜNE AZALIYOR"

Türkiye'nin güney bölgelerinde başlayan yangınlarla ısıya dayanıklı eldiven ihtiyacının arttığını, bunları yüksek fiyata satanların art niyetli kişiler olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Fiyat artışının nedeni maalesef bu işin ticari boyutunu düşünen fırsatçı satıcılar olarak düşünüyorum. Afet ve pandemi dönemlerinde bu tarz ihtiyaç talepleri biranda ortaya çıkar. Pandemi döneminde aynı durumu maske ve hijyen malzemelerinde yaşamıştık. Yangın bölgelerinde ısıya dayanıklı deri eldivene ve nitril kaplamalı eldivenlere çok fazla ihtiyaç duyuldu. Bir anda talep oldu ve şu anda yangınların kontrol altına alınmasıyla talep günden güne azalıyor. Her şey bir haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Ham madde gibi malzemelerimizde buna bağlı değişim fırsatı da olmadı. Biz üreticiler fiyatlarımızı artırmadık aksine hibe ya da maliyete yakın satışlar yaptık. Zaten Ticaret Bakanlığı bu konu üzerine hemen önlem alıp denetim başlattı."

Bulut, yaşanan süreçten üzüntü duyduklarını belirterek "Dernek üyesi arkadaşlar iki gün önce kendi aramızda örgütlenerek Bodrum, Milas bölgelerine bağış anlamında sevkiyat yaptık. Üreticilerin bu kadar yüksek fiyatı deklare etmesi mümkün değil, edemez. Genelde bu işin ticaretini art niyetli kullanan insanlar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Halkımızı gerek ELDİMDER web sayfasında gerek bizzat bize ve ilgili yerlere ulaşarak şikayet etmelerini arzu ediyoruz. Biz tüm üye arkadaşlar bu ara had safhada üretimimizi artırdık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili çok hızlı bir şekilde aksiyon gösterdiğini anlatan Bulut, ELDİMDER olarak da konuyu araştırdıklarını kaydetti.