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Yangın soruşturmasında yeni gelişme... FETÖ'cü alçak tutuklandı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Yangın soruşturmasında yeni gelişme... FETÖ'cü alçak tutuklandı
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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

ŞÜPHELİNİN AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zanlı Ufuk A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Ufuk A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ufuk A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişi hakkındaki soruşturmanın, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten orman yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

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