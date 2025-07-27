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Yangın yerinde ortalığı karıştıran iddia! Jandarma linç edilmekten kurtardı

Bursa'da orman yangınına yardım için gelenler arasında bir kişinin hırsızlık yaptığını iddia eden vatandaşlar, şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, şahsı jandarma ekipleri linç edilmekten kurtardı.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Yangın yerinde ortalığı karıştıran iddia! Jandarma linç edilmekten kurtardı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu. Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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