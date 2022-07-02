Yangına neden olan zanlılara göz açtırılamıyor! 3 gözaltı

Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.
Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.
Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.
Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.
Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.