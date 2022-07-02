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Yangına neden olan zanlılara göz açtırılmıyor! 3 gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
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Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.

Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.

Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.

Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.

Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.

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