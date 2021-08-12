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Güncel

Yangında evini kaybetti: Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz, uçaklar helikopterler olmasa bu yangını söndüremezdik

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan Ali Karadaş, canlarını kurtardıklarına sevindiklerini söyledi. Anne ve babasının evini kurtardıklarını anlatan Karadaş, 'Annemi, babamı ve yeğenim evden çıkardık. 10 keçimiz yandı. En azından canımızda bir şey yok, canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Evimiz, anılarımız, hayallerimiz yandı. Devletimize Allah zeval vermesin, dünden beri uçaklar helikopterler olmasa bu yangını söndüremezdik.' ifadesini kullandı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:39
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Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Ali Karadaş (54), AA muhabirine, çocuğunun okulu nedeniyle bazen ilçe merkezinde bazen de köyde durduklarını belirtti.

Önceki gün gündüz saatlerinde yangın başladığında ilçe merkezinde bulunduğunu aktaran Karadaş, haberi alınca köyüne koştuğunu dile getirdi.

Evini yanarken gördüğünde çok üzüldüğünü aktaran Karadaş, kısa sürede tamamen yandığını anlattı.

Karadaş, iş makineleriyle evi söndürdüklerini belirterek, alevlerin arasına girip son anda traktörünü kurtardığını kaydetti.

Anne ve babasının evini kurtardıklarını anlatan Karadaş, "Annemi, babamı ve yeğenim evden çıkardık. 10 keçimiz yandı. En azından canımızda bir şey yok, canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Evimiz, anılarımız, hayallerimiz yandı. Devletimize Allah zeval vermesin, dünden beri uçaklar helikopterler olmasa bu yangını söndüremezdik." ifadesini kullandı.

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