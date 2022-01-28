Yangında iki ev zarar gördü

İHA 28 Ocak 2022 Cuma 11:24 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:24

Bayburt merkeze 37 kilometre mesafede bulunan Çamlıkoz köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Yangında Ali Rıza Yılmaz ile Mehmet Arduç isimli vatandaşların evlerinin çatıları tamamen yanarken, evleri de kullanılamaz hale geldi. Olay yerine, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, Özel İdare ekipleri de giderek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.