Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Koçyazı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yer alan iş yerlerinden birinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı.

Akciğerinden ameliyat edilen Ömür Öz'ün binada mahsur kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri Öz'ü kurtarmak için çalışma başlattı.

Apartmanın 4. katındaki bir dairede yaşayan Öz, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

Ambulansta oksijen takviyesi verilen Öz, daha detaylı muayene ve tedavi için Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.