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Yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri defnedildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri defnedildi
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Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

İki kardeşin cenazeleri öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde, baba Serdal Kulan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan Serdal Kulan'ın tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı, ailesiyle memleketi Zonguldak'a dönmeyi planladığı öğrenildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'taki prefabrik evde dün çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Çınar ve Cansu Kulan'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Yangında yaralanan anne hastaneye kaldırılmış, haberi alarak olay yerine gelen baba ise sinir krizi geçirmişti.

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