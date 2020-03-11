İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1762
  • EURO
    7,0058
  • ALTIN
    331.013
  • BIST100
    99828.1
Güncel

Yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi

Zonguldak'ta evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazesi defnedildi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:02
ABONE OL

Terakki Mahallesi'ndeki evlerinde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftinin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Burada çift için helallik alındı ve dua edildi, çiftin yakınları ise taziyeleri kabul etti.

Törene, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dün, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirmiş, yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftini yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Dumandan etkilendiği değerlendirilen Çelik çiftinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik
ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.