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Yangını uzaktan izleyen Çanakkale Belediye Başkanı bakın nerede ortaya çıktı?

Çanakkale'deki yangını ABD'den izleyen ve 'umarım söner' diye mesaj akan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan özel kaleminin nikahında ortaya çıktı.

Sabah28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
Yangını uzaktan izleyen Çanakkale Belediye Başkanı bakın nerede ortaya çıktı?
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Çanakkale yangını sırasında kayıplara karışan, alevlere müdahaleyi temenni tweet'leriyle uzaktan izleyen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, özel kalem müdürünün düğününde ortaya çıktı. Başkan Gökhan kendisinden açıklama bekleyenleri düğün fotoğraflarını paylaşarak bir kez daha şaşırttı

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Yangın bölgesine hiç uğramayan Ülgür Gökhan'ın, tatilde olduğu iddia edildi. Ülgür Gökhan ise, yangının başladığı gün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yattığı yönünde yazılı bir açıklama yapmakla yetindi. Fakat kamuoyuna, bunu ispatlayan bir rapor ya da belge sunmadı.

Ülgür Gökhan'a vekâlet eden Yardımcısı İrfan Mutluay ise Başkan'ın istirahat hakkını kullandığını belirterek, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekâleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi. Orman yangınında sahada görünmeyen ve bir haftadır kayıp olan Ülgür Gökhan, önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı.

Özel Kalem Müdürü Ayşe Sevil Albay'ın nikahını kıyan ve gayet sağlıklı görünen Başkan Gökhan, sosyal medya hesabından, "Bu akşam Ayşe Sevil Albay ve Niyazi Murat Eruçar çiftçimizin nikahını kıydım. Tabi ki kız tarafıydık. Özel Kalem Müdürlüğümüzü yapan Sevil hanıma ve Murat beye bir ömür mutluluklar diliyorum" paylaşımı yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Başkanın sosyal medya paylaşımının altına tepki yağdı. Tepkiler arasında, "Sen kalk Çanakkale yanarken tatile çık, düğün için yurda dön..! Tebrik ediyoruz sizi.! Vermiş olduğunuz hizmetten dolayı" mesajı da yer aldı.

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