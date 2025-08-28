İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0397
  • EURO
    48,138
  • ALTIN
    4508.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yangınla kül olmuştu! Bakan Kurum müjdeyi paylaştı: Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı
Güncel

Yangınla kül olmuştu! Bakan Kurum müjdeyi paylaştı: Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı

İzmir'de yanan evlerin yerine yeni evlerin inşası başlıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı' dedi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Yangınla kül olmuştu! Bakan Kurum müjdeyi paylaştı: Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı
ABONE OL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrasında yeniden inşa edilecek köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), orman yangınlarında hasar gören Ödemiş'teki 4 mahallede, 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak.

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.

Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacak.

"ŞİMDİ SÖZÜMÜZÜN TEMELİNİ ATMA ZAMANI"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.