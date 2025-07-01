Yangınla mücadelede seferberlik

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarının gayretle görev yaptığını belirterek, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyelerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Saha süreci anlık olarak izlenmekte; tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta; riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 1, 2025
Saha süreci anlık olarak izlenmekte; tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü... pic.twitter.com/3KicMkVkO4