İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8551
  • EURO
    47,1622
  • ALTIN
    4286.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yangınla mücadelede seferberlik

İletişim Başkanlığı, yangınlara karşı kara ve hava unsurlarının görev başında olduğunu, takviyelerin ise kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 11:29 - Güncelleme:
Yangınla mücadelede seferberlik
ABONE OL

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarının gayretle görev yaptığını belirterek, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyelerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Saha süreci anlık olarak izlenmekte; tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

  • Yangın kontrolü
  • Kara ve hava unsurları
  • Takviye kesintisiz

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.