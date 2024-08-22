Yangınlar alan olarak en çok bu iki ilimizi etkiledi

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, orman teşkilatı, ülke genelindeki 23,1 milyon hektar ormanlık alanın korunması ve ihyası için 7 gün 24 saat prensibiyle çalışıyor.

Teşkilat, özellikle "yangın sezonu" olarak tabir edilen yaz döneminde 12,5 milyon hektarlık "orman yangınlarına karşı hassas alan"ın korunması için mücadelesini sürdürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele stratejisini, "önleme", "söndürme" ve "yeniden ormanlaştırma" adımlarıyla yürüten OGM, yangınlara erken ve etkili müdahale için uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve kara araçlarını kullanılıyor.

Yapılan etkin çalışmalarla, orman yangını sayısı artsa dahi etkilenen alan azalıyor.

Buna göre, 2021'de çıkan 2 bin 14 yangında 136 bin 94 hektar, 2022'de çıkan 1285 yangında 8 bin 455 hektar, 2023'te çıkan 1384 yangında 8 bin 726 hektar alan etkilendi. Bu yıl da 20 Ağustos'a kadar meydana gelen 2 bin 544 yangında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü.

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Söz konusu 2 bin 544 yangının illere göre dağılımında, ilk 10 sıradaki illerin durumu dikkati çekti.

Buna göre, ilk sırada 288 orman yangınıyla İzmir yer aldı. Bu ili 231 yangınla Muğla, 143 yangınla Şanlıurfa, 138'er yangınla Kahramanmaraş ve Amasya, 112 yangınla İstanbul, 101 yangınla Çanakkale, 99 yangınla Elazığ, 90 yangınla Denizli ve 82 yangınla Giresun izledi.

Bu yangınlardan alan bazında en fazla etkilenen 10 il arasında da 3 bin 284,17 hektarla yine İzmir öne çıktı. Diğer iller de 3 bin 267,24 hektarla Bolu, 1971 hektarla Denizli, 1260,81 hektarla Çanakkale, 1068 hektarla Şanlıurfa, 719 hektarla Kahramanmaraş, 535 hektarla Muğla, 532 hektarla İstanbul, 507 hektarla Bursa ve 379 hektarla Elazığ olarak sıralandı.

Yangınlarda zarar gören 2 bin 544 hektar alanın 5 bin 47'si ot ve çalı gibi toprağın üzerindeki tabakayı etkileyen "örtü", 10 bin 757'si ise ağaçları ifade eden "tepe yangını" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, yangınların baskılanması ve hararetinin düşürülmesinde etkin rol oynayan hava araçları, bu yıl alevlere mücadele için 7 bin 233 saat uçuş gerçekleştirdi ve 25 bin 900 sorti yaparak alevlere 95 bin 564 ton su attı.