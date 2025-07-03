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Yangınlara karşı seferberlik: KGM 11 noktada sahada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa'daki orman yangınlarına Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin 11 noktada tam destek verdiğini açıkladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Yangınlara karşı seferberlik: KGM 11 noktada sahada
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Uraloğlu, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarına ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 lokasyonda KGM'ye bağlı 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak, ilgili bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz."

Öte yandan, Çeşme Ildır bölgesindeki orman yangını sebebiyle gün içinde trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler Kavşağı-Alaçatı Kavşağı saat 20.45 itibarıyla her iki yönde trafik akışına açıldı.

  • orman yangınları
  • bakan uraloğlu

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