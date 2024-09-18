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Yangınlara müdahalede çalışma grubu oluşturuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacaklarını duyurdu.

DHA18 Eylül 2024 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
Yangınlara müdahalede çalışma grubu oluşturuluyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı bakanlıkta ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız" dedi.

  • ormanda yangın önleme
  • yerel yönetimler
  • çevre bilinci

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