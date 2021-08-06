DHA 6 Ağustos 2021 Cuma 10:16 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:52

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.

Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü

OGM, 208 ORMAN YANGININDAN 196'SININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI BİLDİRDİ

Orman Genel Müdürlüğü , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

Yangınlara karadan, denizden ve havadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika son durum...

10:45 - ANTALYA'DA İLÇE İLÇE MÜCADELE

Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

*Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

*Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

*Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

*Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

*Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

*Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

SAAT 10:30 - DENİZLİ'DE GECE ÇIKAN YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Buradaki yangın, Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde gece saat 02.30 sıralarında çıkmıştı.

SAAT 09:45 - İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON BİLANÇOYU AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber" notuyla, yangınlarla mücadeleyle ilgili son bilançoyu açıkladı.

Açıklamaya göre; 10 gün içinde çıkan 208 adet orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı.

SAAT: 09:15 - ADANA'DAN DA MÜJDELİ HABER GELDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MİLAS - YENİKÖY'DEKİ SANTRALDE KORKULAN OLMADI

Milas'taki son durumu özetleyen DHA Muhabiri Hande Nayman, alevlerin dün gece de ilçedeki Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit ettiğini anlattı.

Nayman "Bu bölgedeki alevler söndürüldü ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler farklı mahallelerde etkili olmaya devam etti. Şu anda Bayır ve Gürceğiz mahallesinde alevler devam ediyor. Yeniköy Termik Santrali'nin daha dezavantajlı konumda olduğunu belirtmiştik. Kızılçam ağaçları ile çevrili. Şu an için bu noktadaki söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtelim" dedi.

"MARMARİS'İN İHTİYACI YOK DİĞER YERLERE GÖNDERELİM"

Marmaris'teki gelişmeleri takip eden CNN Türk muhabiri Sinan Kunter de mevcut tabloyu şu sözlerle anlattı "Orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Marmaris'te büyük dayanışma örneği sergileniyor. Yardımlar Marmaris Kapalı Spor Salonu'nda toplanıyor. Ardından gerekli yerlere iletiliyor. Organize bir çalışma yürütülüyor. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındığı için daha fazla yardıma ihtiyaç duymadıklarını buradaki yetkililer bize söyledi. Burada toplanan ve fazla olan yardımlar yeni yangınların çıktığı yerlere yönlendiriliyor"

MANAVGAT'TAN SEVİNDİRİCİ HABER

Antalya'daki Manavgat ilçesindeki yangın noktasından son gelişmeleri aktaran DHA muhabiri Alparslan Çınar "5 gündür burada haber nöbetindeyiz. Çok kritik bir üçgende bulunan bir alandı. Burada alevlerin kontrol altında olduğu söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz dağ yerleşim yerlerinden oluşan bir alandı. Dağın bu tarafında mahalleler ve kanyonlar bulunuyor. Yukarı kesimlerde rafting işletmeleri vardı. Alevlerin oraya ulaşmaması için ekipler 5 gün canla başla çalıştı. Konya-Isparta üçgenindeki sınır da diyebiliriz. Sevindirici haberi paylaşalım, artık kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları havadan devam ediyor. Şu sıralarda Antalya Gündoğmuş ve Alara'da yangının devam ettiği bilgisini paylaşalım. Oranın da kısmen koontrol altına alınmak üzere olduğunu söyleyelim" dedi.

SAAT 08:30 - KARACASU'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

SAAT 06:00 - DENİZLİ, GÖLBAŞI'NDA YANGIN ÇIKTI

Denizli'nin Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

SAAT 02:00 - MİLAS'TAKİ YANGIN ŞİDDETLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi tüm çabalara rağmen engellenemeyen ve geniş alana yayılan alevler, Gürceğiz'in ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

SAAT 01:00 - BAŞKAN TOKAT'TAN SANTRAL UYARISI

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali'ne yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi" açıklamasını yaptı.

SAAT 00.20 - MENTEŞE DE BİR YANGIN DAHA!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.