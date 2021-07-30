30 Temmuz 2021 Cuma 07:24 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 07:24

Türkiye'de eşzamanlı olarak birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili terör şüphesi iddialarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Savunma Stratejisi ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda aksam.com.tr'ye değerlendirdi.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Coşkun Başbuğ, yangının sebepleriyle ilgili net bir bilginin olmadığını söyledi.

RÜZGÂRIN AÇISI VE ŞİDDETİ HESABA KATILDI

Olayların oluş şekli, zamanlaması ve coğrafyalarının normal olmadığına dikkat çeken Başbuğ "Arka planında bir takım karanlık yapıların olduğu çok net. 8 ilde eşzamanlı başlayan ve zamanlaması çok titizlikle seçilmiş yangınlar... Rüzgarın açısı, rüzgarın şiddeti... Yazın sıcaklıkların tam zirve yaptığı bir süreçte bu yangınların başlıyor olması bunların evvelden çalışılmış laboratuvar işleri olduğunu gösteren net deliller. Dört ayrı noktada aynı anda başlayan bir yangın tesadüf olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARININ ARKASINDA "ATEŞİN ÇOCUKLARI" MI VAR?

Terör örgütü PKK'ya bağlı, kendilerini "Ateşin Çocukları" olarak adlandıran grubun daha önce de bu yöntemi denediğini vurgulayan Başbuğ, "Ancak ilk defa bu kadar zirve yaptı, ilk defa bu kadar geniş bir coğrafyayı kapsadı ve ilk defa bu kadar çok can yaktı. Zira burada köşeye sıkışmış örgütün elindeki tek çıkar yol en iyi bildiği yönteme başvurmak. Kendine bir müdahalede bulunamayacak canlı varlıklardan intikam almak: O da ormanlar." diye konuştu.

"BİR YUNAN SENDROMU YAŞIYORLAR"

Başbuğ "Buradaki amaç ne? Amacı araştırmak gerekirse bana göre ta Kurtuluş Savaşı'ndaki Yunan'ın İzmir'i terk ederken, Anadolu'yu terk ederken yaptıklarına bakmak lazım. Bu özdeşleştirmeyi neden yaptım çünkü artık kaybettiğiniz bir savaşta karşıya en fazla hasar verecek şekildi alçakça saldırılarda bulunursunuz. Burada amaç bir şey elde etmek değildir, tamamıyla karşıya verdirebileceği en büyük hasarı verdirmektir. Yunan bunu böyle yaptı. Anadolu'yu yakarak yıkarak gitti. Bugün aynı mantığın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinde de canlandığını görüyorsunuz. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri bir Yunan sendromu yaşıyorlar şu an." değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE PKK DEMEK EKSİK KALIR"

Yangınlarla ilgili FETÖ şüphesini de gündeme getiren Başbuğ "Bu yangını çıkaran kim dediğinizde ben sadece PKK demenin eksik bir okuma olacağını düşünüyorum. Eğer bu soruşturma sonucu içinden FETÖ de çıkarsa şaşırmayın. Zaten kol kola omuz omuza birlikte hareket eden bu yapıların tek bir ortak noktası var: Anadolu, Türk milleti ve Türk devleti. Dolayısıyla bu yangınların tesadüfen çıktığını asla düşünmemek lazım. Keza dün Ankara'da bir askeri birliğe dışarıdan müdahale ile yaratılmak istenen bir yangın hadisesi vardı. Şüpheli yakalında ve sorgulanıyor. Zaten yapıldığı çok net ortaya çıktı. Diğer yangınlar için de benzer koşul ve şartlar geçerli." dedi.

"DIŞARIDAN İSTİHBARAT DESTEĞİ VAR"

Türkiye'nin ormanlarına sabotaj girişimi olduğunu söyleyen Başbuğ bu saldırıların hava durumu dikkate alınarak gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Terör örgütünün bu değerlendirmeyi yapamayacağını belirten Başbuğ "Burada dışarıdan inanılmaz bir istihbarat desteği var. O çapulcu sürüsünün haddine mi hava durumunu tahlil etsin, onun hangi gün nasıl bir pozisyon alacağını düşünsün ve buna göre bir eylem planlasın. Bu tamamen dışardan destekli, dışarıdaki istihbarat teşkilatları dahil bir takım yapıların devreye girdiği bir saldırı girişimi. Bu planlı eylem dış güçler tarafından Türkiye'nin son zamanlarda atmış olduğu adımlar ve yapmış olduğu ataklardan dolayı bir odaklanma sorunu yaşatmak ve Türkiye'nin enerjisini başka tarafa çekme ve bir yandan da aba altından sopa gösterme amaçlı gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

"PKK'LI TERÖRİSTLER TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR"

Savunma Stratejisi ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Türkiye'de son 3 günden bu yana eşzamanlı olarak Kilis istikametinden başlayıp İzmir'e kadar uzanan hatta orman yangınlarının çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alabarda, söz konusu yangınların, "Ateşin Çocukları" diye nitelendiren PKK'lı teröristler tarafından organize edilen bir eylem olduğunu söyledi.

"Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında konunun arkasında PKK terör örgütü ve içerideki sempatizanlarının olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz." diyen Alabarda, "Canhıraş bir şekilde Mersin'de Marmaris'te Kilis'te Adana'da orman yangınlarına karşı son derece yoğun bir mücadele veriliyor." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Türkiye'nin orman yangınlarına karşı gözetleme maksadıyla İHA teknolojisini kullandığını bildiren Alabarda, "Bu turizm sezonunda yine PKK terör örgütünün bulduğu boşluklardan yararlanarak bir takım kundaklama eylemlerinde bulunduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

ANKARA'DAKİ SABOTAJ GİRİŞİMİ PKK'YI GÖSTERİYOR

Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na yönelik sabotaj girişimine ilişkin de konuşan Alabarda, şu ifadeleri kullandı:

Dün Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nun tel örgüsü yanında içeriyi ateşe vermeye çalışan bir PKK sempatizanının yakalanması bu konunun arkasında son zamanlarda terör eylemlerini ortaya koymakta biçare duruma düşen örgütün kendi varlığını kabul ettirme telaşı olarak görülebilir. Hiç kuşkusuz önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili daha yoğun tedbirlerin alınması, daha etkin söndürme sistemlerinin devreye girmesi ve orman yangını çıkartan kundakçılara yönelik uygulanacak cezai sistemlerin daha da ağırlaştırılması gibi sonuçlar gündeme gelebilir.

Terör örgütü PKK'nın ormanlara saldırılarına tepki göstermeyenleri eleştiren Alabarda, şunları kaydetti:

Bu noktada en çok dikkat çekici olan hususlardan bir tanesi ekoloji konusu söz konusu olduğunda madenlerden çevre kirliliğine kadar haklı tepki gösterilmesi gereken birçok noktada sesini çıkartmayan ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda yeri göğü inleten bir güruhun yine bu orman yangınları konusunda PKK isminin bir şekilde üzerini örtmek için sosyal medyada piknikçilerin orman yangınlarını çıkardığını ima ederek ormanda piknik yapmanın yasaklanması gibi söylemler dile getirmesi Türkiye 'de kediye kedi diyemeyen, teröriste terörist diyemeyen zihniyetin artık siyasette önümüzde duran önemli bir gerçeklik olduğunun da en önemli göstergesi. Dolayısıyla bu orman yangınlarının öznesinin kim olduğu, bunların arkasında kimlerin olduğuna iyi bakmak lazım.

"HDP DE BİLİYOR"

Alabarda, dün akşam saatlerinde başlayan yangınlardan bu yana, HDP'nin ekoloji isimli Twitter sayfasını da kilitleyerek içeride yazılan tweetleri sadece takipçilerine sunmasını dile getirerek, "Bu da çok rahatlıkla gösteriyor ki orman yangınlarının PKK hareketliliğini, PKK'nın olma ihtimalinin yüksekliğini HDP de biliyor ve bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapmıyor." dedi.