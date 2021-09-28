Yanık merkezi 8 yılda20 bin insana şifa dağıttı

AA 28 Eylül 2021 Salı 12:16 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:16

Bölgedeki yanık vakalarının tedavisi için 8 yıl önce İskenderun Devlet Hastanesi bünyesinde 8 yatak ve 3 yoğun bakım ünitesiyle hizmete açılan yanık tedavi kliniği, 2017 yılında kapasitesi 13 yatak ve 5 yoğun bakım ünitesine çıkarılarak merkeze dönüştürüldü.

Bünyesinde 3 uzman doktor, 11 sağlık personeli, 2 fizyoterapist ve 6 klinik destek ekibi bulunan yanık tedavi merkezinde açıldığı günden bu yana aralarında Suriye iç savaşında yaralanan sivillerin de bulunduğu 19 bin 692 hasta tedavi edildi.

Hastalar, merkezden yanık tedavisi sonrası rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti de alabiliyor.

- "HASTALARI ÇOK İYİ SONUÇLARLA TABURCU EDEBİLİYORUZ"

İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Elif Asfuroğlu, AA muhabirine, 2013 yılında bu yana yanık merkezinde görev aldığını söyledi.

Kliniğin 8 yatak kapasitesiyle açıldığını belirten Asfuroğlu, daha sonra merkeze dönüştürüldüğünü anlattı.

Yaklaşık 4 yıldır her derecede yanığa bakıldığını aktaran Asfuroğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 bin vatandaş kliniğimizde tedavi görüp taburcu edilmiştir. Hastalar yandıkları ve tedavilerinden itibaren yanık rehabilitasyonuna, taburcu sonrası kontrolleri gibi tüm işlemleri kliniğimizde yapılabilmektedir. Ayrıca sınır dışından gelen Suriyelilere de burada hizmet verilmektedir. Özellikle Bakanlık ve başhekimlik yetkililerimizin bize desteğiyle beraber biz üçüncü basamak tüm merkezlerde yapılabilen tüm işlemleri yapabilmekteyiz. Hastaların deri nakli ve sonrasında fizyoterapi işlemlerine kadar gereken tüm işlemleri burada yapabiliyoruz. Mutlulukla söyleyebiliyorum ki hastaları çok iyi sonuçlarla taburcu edebiliyoruz."

Merkez ilk kurulduğu zaman Suriye'deki iç savaş nedeniyle daha çok bombalanmaya bağlı yanık vakalarının geldiğini dile getiren Asfuroğlu, ağırlıklı olarak çocuklarda sıcak sıvı ile sanayi bölgesinden çelik yanığı vakalarının geldiğini söyledi.

Yanık merkezlerinin Türkiye'de çok iyi organize olan bir birim olduğunu aktaran Asfuroğlu, İskenderun Yanık Merkezi'nin de Hatay bölgesinde tek olduğu kaydetti.

Yanık tedavisinin çok yönlü olduğunun altını çizen Asfuroğlu, "Hastaneye yatırdığımız yanıklarda bizde ilk amaç hastanın hayatını kurtarmak. Hasta hayati tehlikesini atlattıktan sonra hastanın görüntüsüne ve yaşam kalitesine yönelik müdahaleler yapıyoruz. Ortalama hastalar 4 ila 8 hafta arası bizde yatıyor. Tabii ki bu elektrik ve yüzde 80 yanıklarda çok daha uzun olabiliyor." şeklinde konuştu.

Yanıklar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Asfuroğlu, kulaktan dolma bilgilere itibar etmeden vatandaşların yanık vakalarına ılık çeşme suyuyla ilk müdahale ettikten sonra en yakın sağlık birimine başvurmalarını istedi.