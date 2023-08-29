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Yanından ayırmıyor! Kılıçdaroğlu'nun veliahtı Alper Taşdelen mi?

Başkent kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakacağı konuşuluyor. Son dönemki kritik görüşmelerde Taşdelen'in bulunması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce Özdağ ile protokole vardığı, seçim hezimetinden sonra da İmamoğlu ile değişimi görüştüğü toplantılarda Taşdelen de yer almıştı.

Yeni Şafak29 Ağustos 2023 Salı 08:01 - Güncelleme:
Yanından ayırmıyor! Kılıçdaroğlu'nun veliahtı Alper Taşdelen mi?
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Ankara kulislerine göre istifa baskısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, ayrılma durumunda genel başkanlığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakacak. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmelerinde Taşdelen'in de olduğu belirtiliyor. Taşdelen ilçe kurultaylarında muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna eden isim olarak da biliniyor.

CHP'de seçim hezimetinden sonra başlayan değişim tartışmalarında Genel Başkanlık için bir isim daha öne çıktı. Girdiği 12 seçimde de bozguna uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkıyor. Gemiyi limana yanaştıracağını savunan Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. İmamoğlu öncülüğünde yapılan Zoom toplantılarının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de adaylık için adı geçen isimlerden oldu. CHP'li Murat Karayalçın'ın ismi de "abi formülü" olarak CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için kulislerde konuşuldu.

YANINDAN AYIRMIYOR

Son günlerde bu isimlerin dışında kulislerde yeni bir isim daha dillendiriliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan ayrılması halinde, CHP liderliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bırakacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun özel görüşmelerinde Taşdelen'in de bulunması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokole vardığı toplantıda da Taşdelen'in yer aldığı belirtiliyor.

Taşdelen, CHP'de devam eden ilçe kurultaylarında da Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ankara'da delege üzerinde etkinlik kurabilen Taşdelen'in, parti içindeki muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna ettiği biliniyor.

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