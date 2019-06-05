Yanından geçerken motosikletine gaz veren sürücüyü bıçakladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını yükselttiğini öne sürdüğü Muhammed Enes H.'yi (19) bıçakla yaraladı.
- İHA
Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Yenice köprülü kavşağında meydana geldi. Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını açtığını öne sürdüğü Muhammed Enes H. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Musa Y., yanında taşıdığı bıçağı çekip, motosiklet sürücüsü Muhammed Enes H.'yi bacağından yaraladı. Muhammed Enes H., çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza sonrası kaçan Musa Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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