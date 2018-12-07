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Yapay zeka 24 kişiyi çalışanı hastanelik etti

Amerikan e-ticaret devi Amazon'un, New Jersey eyaletindeki deposunda yapay zekalı bir robotun yanlışlıkla ayı uzaklaştırma spreyini kırması sonucu 24 çalışan hastaneye kaldırıldı.

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Amazon'un, New Jersey'in   Robbinsville bölgesinde bulunan deposunda kullanılan bir yapay zekalı robot, dün  ayı kovucu bir spreyi yanlışlıkla kırdı.
 
Kırılan spreyden çıkan gazdan etkilenen çalışanlardan 30'u olay  yerinde tedavi edilirken, 24'ü de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye  kaldırılan çalışanlardan birinin durumunun ağır olduğu iddia edildi.
 
Amazon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bir spreyin  kırılması sonucu oluşan gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan çalışanlarımızın  hepsinin 24 saat içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Çalışanlarımızın güvenliği  her zaman önceliğimiz olmuştur. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma  başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
 
2016 verilerine göre, Amazon'un yüksek robot teknolojisinin  kullanıldığı 20 ürün ayrıştırma ve 125 sipariş hazırlama merkezi bulunuyor.

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