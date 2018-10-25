Yapılan araştırma göre stres bilişsel çöküşü hızlandırabilir

LiveScience'ın haberine göre, Johns Hopkins Tıp Fakültesinden doktor Justin Echouffo-Tcheugui liderliğinde, Framingham Kalp Araştırması veri tabanından faydalanarak yürütülen araştırma, stresin hafızaya zarar verebileceğini, dolayısıyla yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde 2 binden fazla sağlıklı, orta yaşlı gönüllünün verileri incelendi. Uzmanlar, kanlarında stres göstergesi olan kortizol hormonu seviyesi yüksek katılımcıların, hafıza testlerinde daha başarısız olduğunu tespit etti.

Yapılan MRI taramalarında da kortizol hormonu normal seviyede çıkan akranlarıyla kıyaslandığında stresli katılımcıların beyinlerinin az da olsa büzüldüğü de görüldü.

Kadınlarda daha belirgin

Bu etkinin özellikle kadın katılımcılarda daha belirgin olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Neurology" dergisinde yayımlandı.