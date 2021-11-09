Yapılan desteğe dikkati çekti: Türkiye bugün kudretli ve kuvvetli bir dünya ülkesidir

AA 9 Kasım 2021 Salı 22:10 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:11

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Hamamönü ofisinde "Karabağ Zaferi ve Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Mammadov ve birçok öğrenci katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Mammadov, Türkiye'nin birçok üniversitesinde bu tür programların icra edildiğini belirtti.

Mammadov, Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin, Azerbaycan'ın geleceğinde, devlet yönetiminde ve siyasetinde önemli yer edineceklerini söyledi.

Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilanında ilk el uzatan ve bağımsızlıkları ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Mammadov, "90'lı yılların Türkiyesi ile bugünkü Türkiye farklı bir devlet. Bugün maşallah kudretli, kuvvetli, bölge değil dünya ülkesidir." dedi.



- "Azerbaycan bizim için gerçekten çok farklı bir ülke"

Abdullah Eren ise geçen yıl savaş ilk başladığında Azerbaycanlı öğrencilerle moral-motivasyon için bir araya geldikleri belirterek, 40 günlük muharebede 3 bine yakın Azerbaycanlı vatan evladının şehit olduğunu hatırlattı.

"Karabağ Zaferi" muharebesinde, Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil, her türlü imkanıyla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getiren Eren, "Azerbaycan bizim için gerçekten çok farklı bir ülke. 'İki devlet, tek milletiz. Hep bunu söylüyorduk fakat Karabağ Zaferi'nden sonra bunu çok daha gönülden ve yürekten hissetmeye başladık." dedi.

Eren, Zengezur koridorunun açılmasıyla muazzam bir ekonomik açılım olacağını kaydederek, 21. yüzyılın ikinci yarısının Türk coğrafyasının ve Türk dünyasının yüzyılı olacağını vurguladı.

Azerbaycan ile apayrı ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Eren, bugüne kadar 6 bine yakın Azerbaycanlı öğrenciyi burslandırdıklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Azerbaycanlı öğrenciler tarafından ezgiler seslendirildi.