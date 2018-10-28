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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor

Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.  
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
  İstanbul: Parçalı bulutlu 21
  İzmir: Az bulutlu ve açık 23
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
  Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
  Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
 

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