Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor

Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21