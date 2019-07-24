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Yaptırım tehditleri bizi davamızdan vazgeçiremez  

Başkan Erdoğan, Akdeniz’deki hukukumuzu her şartta koruyacağımızı vurguladı: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecek.

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Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.       

GÜÇ VE KARARLILIĞA SAHİBİZ

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu yılın aynı zamanda İstiklal mücadelesinin başlangıcının da 100’üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:“Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması’yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.      

HASSASİYETİMİZ ORTADADIR 

Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum.”

Tarihin öznesi olduğumuzu gösterdik

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. “Onurumuzla ve büyük bedeller ödeyerek verdiğimiz mücadelelerle Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümüne ulaştık. Hakettiğimiz bir cumhuriyete ve bedeli ödenmiş bir demokrasiye sahibiz” değerlendirmesinde bulunan Çelik, mesajında şunları kaydetti: 

CESARET VE FEDAKARLIK

“Zorlukların ve yoklukların tam ortasında, birilerinin ‘umutları bitti’ dediği yerde, bir kere daha ‘varız ve var olmaya devam edeceğiz’ dedik. Tarihin seyircisi değil öznesi olduğumuzu büyük cesaret ve fedakarlıklarla gösterdik. İstiklal mücadelesini verirken sahip olduğumuz inanç ve kararlılık, yürüdüğümüz zorlu yollarda daha da bilendi. Geleceğimiz daha umutlu ve daha parlak olacak. Zorlukların kararlılığımızı artırdığına şahitlik eden çok olay yaşadık. Şimdi etrafımızdaki coğrafyalardan kaynaklanan zorlukları aşacak daha büyük güce sahibiz.”

 

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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