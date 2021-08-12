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Yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı. Avlanması yasak olan türler listesindeki bozayı yavrusunun korumaya alındığı ve tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:31
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İlçeye bağlı Tekeli köyü bölgesinde görev yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda yaralı halde bir bozayı yavrusu buldu.

Kayalıklardan düştüğü belirlenen hayvana su içiren Mehmetçik, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP görevlilerince ilk müdahalesi yapılan bozayının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Avlanması yasak olan türler listesindeki bozayı yavrusunun korumaya alındığı ve tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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