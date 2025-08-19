Yaralar sarılmaya devam ediyor: Bu evleri kendi gücümüzle yapamazdık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde 114 köy konutu yapılıyor. Yapımına başlanan köy konutlarında sona gelindi. Hak sahipliği sürecinde toplam 114 kişinin ev sahibi olduğu, 360 konutun da yerinde dönüşüm kapsamında yapıldığı belirtildi. Son etaba gelinen projede çevre düzenlemelerinin ardından konutların hak sahiplerine teslim edilmesi beklendiği belirtildi. Dron ile görüntülenen köy konutları bölgesinde çalışmaların son aşamaya geldiği görüldü.

Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara "6 Şubat'ta depremlerinde evleri yıkılan vatandaşlarımıza köy evleri yaptılar, son etaba geldiler. 114 tane hak sahipliği var, 360 tane de geride dönüşüm için yapılan konut var köyümüzde. Köy konutlarının yapıldığı alanda artık son çalışmalara gelindi ve çevre düzenlemeleri kaldı. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Evler çok güzel" dedi.

Yöre sakinlerinden Rüstem Edikli ise "Bu evleri kendi güçleriyle hiçbir vatandaş yapamazdı. Ben bu inşaatın başladığında sonuna kadar hep beraber çalıştım. Burada aşağı yukarı her evde 17-20 ton demir bağlantıları var. Çok güzel yapıldı. Bu vatandaş gücüne yapma imkanımız yoktur. Son etaba gelindi zaten . Birinci etapta 28 tane, ikinci etapta 64 tane, üçüncü etapta 22 tane el yapıldı" diye konuştu.