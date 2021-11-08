Yaralı buldukları yavru sincaba bebek gibi baktılar

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:02 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:02

7 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özeren, 20 gün önce bahçesinde incir budarken bitkin haldeki yavru sincabı fark etti.

Ayağında yarası olan sincabı biberonla besleyen Özeren, veteriner hekimden aldığı bilgi doğrultusunda hayvanı sağlığına kavuşturdu.

Özeren, "Tarçın" adını verdikleri sincabı, eve gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.

Daha önce de yaralı bulduğu bir kerkenezi tedavi ederek doğaya saldığını söyleyen Özeren, "Sincabı 20 gün yanımızdan hiç ayırmadık. Ayağında iltihaplanma vardı. Onu düzelttik. Bir çocuk gibi baktık. Onun olması gereken yeri doğa. O yüzden biz de yetkili kişilere teslim ettik." dedi.

Kızı Merve Özeren ise sincaptan ayrılacağı için çok üzüldüğünü belirterek, "Sadece süt içiyordu. Sonra elma, nar, karpuz verdik. Ardından sulu şeyler ve diğer meyveleri yemeye başladı. Ona bakmayı çok isterdim ama onun gerçek evi doğa. Onun orada olması gerekiyor." diye konuştu.

Milli Parklar görevlisi Cenk Cerit de rehabilitasyon sürecinin ardından hayvanı doğaya salacakları bilgisini paylaştı.