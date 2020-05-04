Bir Anadolu hazinesi... Hatay'da ilk kez ''balık baykuşu'' görüntülendi

IHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:21

Samandağ’da bir vatandaş tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerine yaralı olarak bildiren balık baykuşunun sağ kanadının kırık olduğunu tespit edildi. Balık baykuşu, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına aldı.

Türkiye’de ender olarak görülen ve Hatay’da da ilk defa görülen balık baykuşunun tedavisi ve rehabilitasyonunun ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.