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''Yaralı Türk'ü İmamoğlu getiriyor'' iddiasına büyükelçiden yalanlama

Bali Adası'nda kaza geçiren Tuğcan Işık'ı İBB Başkanı İmamoğlu'nun maddi desteğiyle Türkiye'ye getirileceği iddialarını Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan'dan yalanladı.

11 Ağustos 2024 Pazar 08:14 - Güncelleme:
''Yaralı Türk'ü İmamoğlu getiriyor'' iddiasına büyükelçiden yalanlama
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Tuğcan Işık isimli bir Türk vatandaşı Endonezya'nın turistik Bali Adası'nda scooter ile kaza geçirdi. Işık, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Tuğcan Işık'ın Ekrem İmamoğlu'nun maddi desteği ile Türkiye'ye getirileceğini iddia etti.

24 SATTE ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

İddialar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, olayın başından beri gündemlerinde olduğunu belirtti. Küçükcan'ın açıklamaları şöyle: "Işık'ın tedavisinin sürdürülmesi için yeterli maddi kaynağın olmadığı Büyükelçiliğimize ulaştığı andan itibaren hastamızın Türkiye'ye transferini gündemimize aldık. Konu bana dün öğlen saatlerinde ulaştı. Tuğcan'ın arkadaşını bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğine ilişkin yöntem ve seçenekleri öğrendim. Sağlık Bakanlığımız ve THY'den yardımlarını talep ettik. Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'Bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek. Devletimizin bütün kurumları yurtdışında vatandaşlarımızın yanında

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