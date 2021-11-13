Yarar: Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan barış ve istikrarın güvencesi olacak

AA 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:48 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:48

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD öncülüğünde bu yıl, 25'incisi düzenlenecek Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimai Birliği ve MÜSİAD Azerbaycan Şubesi'nin destekleri ile gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek için Bakü'de kapılarını açacak 25. IBF Kongresi'nde, gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar planlanıyor.

- "GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BARIŞ VE İSTİKRARIN GÜVENCESİ OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan önemli iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan için büyük bir iktisadi çıkarma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Organizasyonun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici ve moral verici olacağını aktaran Yarar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde Karabağ'da bir savaş vardı. Azerbaycan halkı 3 bine yakın şehit verdi. Şimdi kurtarılan Karabağ'ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan'ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ kurmak ve köprüler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle 25. IBF Zirvesini Azerbaycan'da yapmaya karar verdik. KOBİA ile yaklaşık bir yıldır süren ciddi bir çalışmamız mevcut."

Bir yıla yakın sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 Türk iş insanını Azerbaycan'a götüreceklerini belirten Erol Yarar, "Hem Azerbaycan'da yatırım yapmak hem de ticaretimizi geliştirmek için iş adamlarımızla oraya gidiyoruz. Tarım, gıda, sağlık, turizm, altyapı yatırımları gibi çok önemli sektörler yer alıyor. 360 derece iktisadi ilişki kuruyoruz. Bunun neticesinde ülkeler arasındaki yatırımların artmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedefliyoruz. Karabağ'ın kalkınması konusunda orada çok önemli tarım ve maden bölgeleri var. Bu konuyla ilgilenen yatırımcılarımızı da götürüyoruz. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yarar, sadece Karabağ'da milyarlarca dolarlık altyapı ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Azerbaycan'da çok ciddi turizm, sağlık ve tarım potansiyeli var. Bunlara baktığımızda ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işaret ettiği üzere 15 milyar dolara çıkarılması hedefinden bahsediyoruz. Bu nedenle Türkiye'den 500 iş adamıyla gidiyoruz. Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan barış ve istikrarın güvencesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

IBF Başkanı Yarar ayrıca, Azerbaycan'daki tarımsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlaması öngörülen ve milli tarım ürünlerinin dünya pazarında daha etkin yer alması amacıyla geliştirilen MÜSİAD Akıllı Tarım Kent projesinin de 25. IBF programında Azerbaycan devlet yetkilileri ve iş insanları ile paylaşılacağını belirtti.

- "AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE YATIRIM POTANSİYELİ TANITILACAK"

KOBİA Başkanı Orkhan Mammadov ise Bakü'de düzenlenecek IBF Kongresi'nin önemine işaret ederek, Karabağ dahil Azerbaycan'ın yatırım potansiyelinin program ile geniş kitlelere aktarılacağını bildirdi.

Mammadov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü'nün 25. Uluslararası İş Forumu'na ev sahipliği yapmasından ve KOBİA olarak etkinliğe destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Forum 44 günlük Vatan Savaşı sonucunda işgalden kurtarılmış Karabağ dahil Azerbaycan'ın ekonomik ve yatırım potansiyelinin geniş yatırımcı kitlesine tanıtılması açısından önemli olacaktır. Forumun hedefleri arasında yerli ve yabancı yatırımcılar arasında doğrudan temasların kurulması, KOBİ'ler arasında yeni iş birliklerinin kurulması ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi de yer almaktadır."

Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla, Almanya, Pakistan, Mısır, Ürdün, Yemen, Suriye, Tunus, Moritanya, Cezayir, Kuveyt, KKTC, Kanada, Fas, Filistin, Somali, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Kazakistan, Fransa, Gana, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Libya ve Endonezya olmak üzere toplamda 30 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 1.000 seçkin iş insanı Bakü'de bir araya getirilecek.