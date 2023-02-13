Yardım ekibinden Ümit Özdağ'a sert tepki: Bıktık

Türkiye tek yürek oldu depremzede kardeşlerinin yardımına koşuyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siyasi iftirasına yenik düşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepkiler sürüyor. Deprem bölgesinde provokasyon peşinde koşan Özdağ'a bir yardım görevlisi haddini bildirdi.

Görevli, "Açık söyleyeyim ben sadece Hatay'da deprem var zannediyordum. Ancak burada öyle korkunç bir tablo vardı ki hepimiz buraya konsantre olduk. (Elindeki telefona bakarak) buraya bakıyoruz; yok seçim yok Suriyeliler... Burada dünya, Yunanistan bile bize yardım ederken biz kendi içimizde Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Suriyeli olsun bu lafları duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz." diyerek Özdağ'a tepkisini gösterdi.