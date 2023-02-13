İSTANBUL 8°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8276
  • EURO
    20,0879
  • ALTIN
    1125.26
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yardım ekibinden Ümit Özdağ'a sert tepki: Bıktık
Güncel

Yardım ekibinden Ümit Özdağ'a sert tepki: Bıktık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ deprem bölgesinde de provokasyonlarına devam ediyor. Kaos peşinde koşan Özdağ'a yardım ekipleri, 'Burada dünya, Yunanistan bile bize yardım ederken biz kendi içimizde Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Suriyeli olsun bu lafları duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz.' sözleriyle tepki gösterdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 05:56 - Güncelleme:
Yardım ekibinden Ümit Özdağ'a sert tepki: Bıktık
ABONE OL

Türkiye tek yürek oldu depremzede kardeşlerinin yardımına koşuyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siyasi iftirasına yenik düşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepkiler sürüyor. Deprem bölgesinde provokasyon peşinde koşan Özdağ'a bir yardım görevlisi haddini bildirdi.

Görevli, "Açık söyleyeyim ben sadece Hatay'da deprem var zannediyordum. Ancak burada öyle korkunç bir tablo vardı ki hepimiz buraya konsantre olduk. (Elindeki telefona bakarak) buraya bakıyoruz; yok seçim yok Suriyeliler... Burada dünya, Yunanistan bile bize yardım ederken biz kendi içimizde Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Suriyeli olsun bu lafları duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz." diyerek Özdağ'a tepkisini gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.