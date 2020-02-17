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Lastiği patlayan araca yardım edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da, çalıştıkları firmaya ait kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere başka kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi22:06 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:30

Alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 87'nci kilometresi Dereçavuş mevkisinde, İzmir istikametine giden 16 KAS 32 plakalı kamyonetin lastiği patladı.

Kamyonet sürücüsü, aracını otoyolun kenarına çekerek durumu çalıştığı firmaya bildirdi. Aracın bulunduğu yere 34 AIU 319 plakalı otomobille gelen 5 kişi, patlayan lastiği değiştirmek için kamyonetin arkasına geçti.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 16 JFP 23 plakalı kamyonetin, lastik değiştiren kişilere çarpması sonucu Ömer Faruk Başer (29), iki aracın arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Kübra Yıldız (30), Murat Arpacı (47), Fırat Yoldaş (23) ve Cafer Aral (23), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aral'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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