Yardım için durmuştu, canından oldu

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:33

TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 BAV 684 plakalı kamyonetin sürücüsü, arızalanan aracını emniyet şeridinde park etti. Kamyoneti çekmek üzere de başka bir araç yardıma geldi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Erol Ö'nün kullandığı 34 SHJ 37 plakalı kamyon da arızalanan kamyonete çarptı. Kazada, yardıma gelen araç ile kamyonet arasında bulunan İbrahim Can Y. yaşamını yitirdi, İbrahim T. ve Halil İbrahim A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Can Y'nin cenazesi de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.