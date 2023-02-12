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Yardım için gelmişlerdi! 6 gün sonra Türkiye'den ayrılma kararı aldılar

Türkiye'deki deprem bölgesine ilk ekibini 6 gün önce gönderen Yunanistan'ın aldığı karar dikkat çekti. Deprem bölgesinde yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri enkaz altında depremzedeleri sağ çıkarmak için zamanla yarışırken Yunan yetkililer, Yunan ekibin dönmeye hazırlandığını duyurdu. Sözcü Artopios, Yunan ekiplerinin deprem bölgelerindeki başka bir göreve gönderilip gönderilmeyecekleri konusunda ise bilgi vermedi.

12 Şubat 2023 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Yardım için gelmişlerdi! 6 gün sonra Türkiye'den ayrılma kararı aldılar
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere dünyanın çeşitli bölgelerinden bir çok ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndermeyi sürdürürken, Yunan arama-kurtarma ekipleri Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaların devam ettiği bir süreçte Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) İtfaiye Basın Sözcüsü Giannis Artopios'ın "Yunan ekibinin çalışmaları tamamlandı" açıklamasında bulunması dikkat çekti.

Artopios "Bugün 2 ekip askeri uçakla bölgeden ayrılacak. Araçlar ve teçhizatlar ise sivil bir uçakla taşınacak" dedi.

Sözcü Artopios, Yunan ekiplerinin deprem bölgelerindeki başka bir göreve gönderilip gönderilmeyecekleri konusunda ise bilgi vermedi.

Yunanistan Ulusal Acil Bakım Merkezi'nden (EKAB), 4 doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu ilk EMAK ekibi 2 arama-kurtarma köpeği ile çalışmalara katılmak üzere 6 Şubat'ta Türkiye'ye gitmişti. EMAK'ın 2'nci ekibi ise 8 Şubat'ta 15 itfaiyeci, bir arama-kurtarma köpeği ve çeşitli ekipmanlarla deprem bölgelerine ulaşmıştı.

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