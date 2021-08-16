Yardımlar MSB helikopterleriyle sel bölgelerine ulaştırılıyor

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:56

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Sinop ve Kastamonu'da kurduğu lojistik merkezlerle, ulaşılamayan köylere gönderilecek yardım malzemelerinin helikopterlere sevkini sağlıyor.

Hazırlanan yardım malzemeleri araçlarla alana getiriliyor. Yardımlar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından MSB'ye bağlı helikopterlere yükleniyor ve köylere ulaştırılıyor.

Gıda maddeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri en uygun yere indirilerek, ihtiyaç sahiplerine köylülerin desteği ile dağıtılıyor.

Öte yandan ulaşılamayan köylere yol açma çalışmaları da devam ediyor.