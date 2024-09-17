İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya hesaplarını da inceleyen ekipler, bazı şüphelilerin, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bahane ederek "kış aylarında soba ve yakacak yardımı", "Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan kesimi yardımı" ile "kamplarda kalan ailelere destek" gibi ilanlar verdiklerini belirledi.

Ekipler, DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri adına faaliyet yürüten veya örgüt adına faaliyette bulunan zanlıların, sosyal medya üzerinden verilen bu yardım ilanlarını, Suriye'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün kontrolünde olan Hol kampında kalan eş ve çocuklarının da aralarında bulunduğu örgüt üyelerine para aktarılması amacıyla yaptıklarını tespit etti.

İhtiyaç sahiplerinin görsellerinin de yer aldığı bu ilanlar aracılığıyla dinin istismar edildiği anlaşıldı.

Ekipler, bu ilanlarda bağışları dolar ve kripto para olarak da talep eden şüphelilerin, sosyal medyadaki yardım ilanları üzerinden toplanan bağışlarla terör örgütüne finansal destek sağladıklarını ortaya çıkardı.

- ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI BİRİNE "EV HAPSİ" VERİLDİ



Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 adreste gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri hakkında konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere 3 şüpheliye ilişkin adli kontrol tedbiri alındı.