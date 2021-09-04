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Yardımlarına Sahil Güvenlik yetişti: 59 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunulan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA4 Eylül 2021 Cumartesi 02:45 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 02:45
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Bozcaada ilçesi açıklarında yelkenli bir tekne makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yelkenli teknenin olduğu bölgeye giden ekipler, teknede bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kurtarılan 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Yelkenli tekne ise Geyikli feribot iskelesine yedeklendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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