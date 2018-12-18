Yargı 2019'a yeni uygulamalarla giriyor

TBMM'de yasalaşan kanunlar ile Adalet Bakanlığının yaptığı düzenlemelerle yargı, 2019'a 5 yeni uygulamayla girecek.

Adliyelerde 3 Eylül'de başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulamasında yılbaşı itibarıyla yeni aşamaya geçilecek. Bu kapsamda, 1 Ocak 2019'dan itibaren dava ve soruşturmalar için belirlenen hedef süreler taraflara bildirilecek. Böylece, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ne zaman sona ereceğini öngören süreler önceden taraflarca bilinecek, "Davam ne zaman biter?" sorusu tarih olacak.

Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen arabuluculuk uygulaması da 1 Ocak 2019'da hayata geçecek. Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya gitme zorunlu hale gelecek.

Taraflar, uyuşmazlıklarını arabulucu nezaretinde yapılacak görüşmelerde çözüme kavuşturacak. Bu uygulamayla yılda yaklaşık 200 bin uyuşmazlığın mahkemelere intikal ettirilmeden arabuluculuk uygulamasıyla anlaşmayla sonuçlandırılması hedeflenecek.

Suç mağdurları için özel müdürlük kurulacak

Bunun yanı sıra suç mağdurları için Türkiye'de ilk kez adliyelerde özel müdürlükler kurulacak. Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde kurulacak. Bu müdürlükler de Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Pilot uygulamanın ardından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Tebligatların fiziki ortam yerine elektronik ortamdan ulaştırılması için yapılan çalışmalar da 2019'un ilk ayında sona erdirilecek. Böylece, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, belirlenen gerçek ve tüzel kişilere tebligatlar elektronik ortamdan iletilecek. Bu uygulamayla, tebligat masrafları azaltılacak, yargılamaların hızlı gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Bakanlık, "Güven veren adalet" hedefini içeren yeni Yargı Reformu Strateji Belgesini de Ocak ayında açıklayacak. Belge, yargıda gerçekleştirilecek yeni uygulamaların, düzenlemelerin yol haritasını oluşturacak.