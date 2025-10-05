İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yargı Paketi'nde ceza artışı geliyor

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı 11. Yargı Paketi ile birlikte bazı suçlara yönelik cezaların artırılması planlanıyor.

AA5 Ekim 2025 Pazar 11:14 - Güncelleme:
Yargı Paketi'nde ceza artışı geliyor
ABONE OL

AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  • YargıPaketi
  • SuçCezaları
  • Artırma

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.