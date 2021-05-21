Yargıda 4'üncü reform paketi... Başkan Erdoğan: Yakında sivil anayasamıza da kavuşacağız

21 Mayıs 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdiden kendisini gören herkesi hayran bırakmaya başlamıştır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 1 milyar 650 milyon lira akaryakıttan 837 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya maddi katkısı 351 bin ton da karbon emisyonu azaltımı etkisi olacaktır.

Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

İstanbul'daki yoğun trafik açısından hayati öneme sahip

(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir



Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır

Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır

Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik



Yeni Türkiye'nin önünü kesmek için sürekli çelme taktılar. Ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın

Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var

Filistin bizi bekliyor. Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım

Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız

Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor