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Yargıda yenilikler 1 Ocak’ta başlıyor

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen ilk yargı paketinin getirdiği yeniliklerin, 1 Ocak 2020’den itibaren hayata gireceğini söyledi.

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BİR YOL HARİTASI  

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler Basit ve Seri Yargılama Usulü Sempozyumu’nda konuşan Birkan, “Amacımız, herkesin hukuk içinde, kendini güvende hissettiği, çağdaş, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, refahın olduğu bir ülkede yaşamak” dedi. Bilgi ve teknoloji çağı nedeniyle gelişen ticari ve insani ilişkilerin yeni sorunları birlikte getirdiğini belirten Birkan, “Tabii bunlar yeni sorunları, hukuki ilişkileri, yeni tip çözümleri gerektiriyor. Bizim var olan şeylerle devam etmemiz zor. Suç tipleri değişiyor. Yargılamaların artık kısa olması lazım. Eskiden suç olmayan şeyler mahkemelere taşınıyor ve bunlar devasa sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşümle birlikte Adalet Bakanlığı olarak Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hazırladık. Bu bir yol haritasıdır” ifadelerini kullandı. 

PAKETTE YENi METOTLAR VAR 

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, ciddi bir çalışma sonrası akademisyenler, vatandaşlar, hakim ve savcılar ile toplumun bütün katmanlarıyla görüşülerek hazırlandığını belirten Birkan, “Bu paketin getirdiği bazı yeni yargılama metotları var. Bu metotlar önemli, çünkü yargılamayı hızlandıracak. Artık iki tarafından memnuniyetsiz bir şekilde adliyeden ayrıldığı değil de, iki tarafından daha çok anlaşmaya dönük, daha kısa zamanda hakkına kavuştuğu bir model olarak uygulamaya geçiyoruz” diye konuştu. Zekeriya Birkan, ikinci paket için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

 

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