Yargılaması devam eden FETÖ’cülerin emeklilik talebi SGK’dan döndü

FETÖ terör örgütüyle aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle KHK ile kamudan ihraç edilen ve haklarında FETÖ kapsamında dava veya soruşturma açılan sanıkların, yargı sürecinde emekli olma kurnazlığı SGK’ya takıldı. Önemli bir karara imza atan SGK, FETÖ’den yargılanan veya soruşturulan sanıkların emeklilik işlemlerini durdurdu.

Konuya ilişkin gelişme FETÖ kapsamında kamudan ihraç edilen ve hakkında dava açılan U.K adlı kişinin eşi aracılığıyla TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Eşinin Ağustos 2017 tarihi itibarıyla emekliliği hak ettiğini ileri süren dilekçe sahibi, SGK’ya başvuruda bulundukları halde emekli maaşı bağlanmadığını bildirdi.

Paraları kaçıracaktı

Başvuruyu gündemine alan TBMM Dilekçe Komisyonu, SGK’ya resmi bir yazı gönderip görüş sordu. SGK’dan gelen cevap ise sadece U.K.’nin değil, KHK ile kamudan ihraç edilen binlerce FETÖ’cünün emekli ikramiyelerini olası “tedbir” kararlarına karşı mal ve para kaçırmak için aynı planı devreye soktukları ortaya çıkardı.

Terör nedeniyle tedbir konuluyor

Darbe girişimi nedeniyle kişilerle kamu kurum ve kuruluşları da zarar gördü. Bu zararların tazmini amacıyla FETÖ’den yargılanan veya soruşturulan kişilerin, emekli aylık ve ikramiyeleri dahil olmak üzere yardımlaşma kurum ve sandıklardaki alacaklarına mahkemeler tarafından tedbir kararı uygulanıyor. Kamu görevlisiyken emekliye ayrılanlara verilen ikramiye tek seferde yapılıyor. Haklarında yargılama veya soruşturma devam eden kişilere bu ödemenin yapılması halinde, tedbir kararının uygulanma imkanı kalmayacaktır.

Tüm gelen taleplere terör incelemesi yapılıyor

SGK: KHK ile kamu görevinden çıkarılanlardan, aylık bağlanması, emekli ikramiyesi ödenmesi vb. gibi yoğun talepler ulaşmıştır. SGK’nın iş yükünü artıran bu talepler, terör örgütlerine üyelik, veya iltisak yönüyle de araştırılmaktadır. Emeklilik talebinde bulunan bu kişilerle ilgili işlemlerin soruşturma süreçleri gözetilmeden, alelacele yapılması telafisi imkansız hata ve hukuki sonuçlara sebep olabilir.

(Akşam)