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Yargılanan FETÖ'cüler kaçmak üzereyken yakalandı

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmak üzereyken yakalandı.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
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İzmir İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 günü operasyon düzenlendi. İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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