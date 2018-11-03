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Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, darbeci Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesine karar verdi

12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesi ve mirasçıların mal varlıklarını kullanamaması için görülen davada, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi sürpriz bir karara imza attı.

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Daire, “Sanıklar öldü, rütbe ve mal varlığı konusunda karar vermeye gerek” yok diyen yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme, sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine ve rütbelerinin sökülmesine karar verdi. Bu kararın temyiz incelemesi sürerken Evren ve Şahinkaya öldü. Bunun üzerine Yargıtay, sanıklar hakkında ‘davanın düşürülmesine karar verilmesi’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm nedeniyle davanın düşmesine karar verirken, önceki kararında farklı olarak, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarının müsadere edilmesi konusunda ise karar verilmesine yer olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme davanın tüm sonuçlarıyla düştüğüne hükmetti.
 
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
 
Müdahil avukatları temyize gitti. Yargıtay Başsavcılığı ise hazırladığı tebliğnamede, itirazların haklı olduğuna, yerel mahkemenin kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 1 Ekim 2018 tarihinde yerel mahkeme kararını müdahillerin temyiz itirazları doğrultusunda bozdu. Bozma kararından sonra rütbe davası yeniden görülecek. Davaya bakan Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ocak tarihine duruşma günü verdi. 
 
 
(Hürriyet)

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