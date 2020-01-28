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Yargıtay 9. Ceza Dairesine yeni görev

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla eski yüksek yargı üyelerini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılamanın yanı sıra görevi kötüye kullanma ve tefecilik suçlarına da bakacak.

AA28.01.2020  15:32 - Güncelleme: 28.01.2020  15:32

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, iş bölümüyle ilgili tasarıyı onaylamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Yargıtay'ın iş durumu çizelgeleri yer aldı.

Çizelgelere göre, geçen yıl Yargıtay ceza dairelerine 2018'den 280 bin 885 dosya devretti. Bu dairelere 2019'da 267 bin 455 dosya geldi. Ceza daireleri geçen yıl toplam 290 bin 738 dosyada karar verdi, 257 bin 602 dosya ise bu yıla devretti.

Yargıtay hukuk dairelerine ise geçen yıl 2018'den 221 bin 145 dosya geldi. 2019'da 137 bin 810 yeni dosyayı kabul eden hukuk daireleri, 230 bin 994 dosyayı karara bağladı. Hukuk dairelerindeki 127 bin 961 dosyanın görülmesine devam ediliyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, ceza ve hukuk dairelerinin iş durumu çizelgelerini incelemesinin ardından dairelerin iş bölümü yeniden belirlendi.

Bu kararla eski yüksek yargı üyelerini FETÖ üyeliğinden ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan ler verildi.

FETÖ yargılamalarına devam edecek olan Daire, terör suçlarına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin görev alanına giren suçlara ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacak. Ayrıca Daire, görevi kötüye kullanma ve tefecilik suçlarına da bakacak.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

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