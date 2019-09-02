Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adli yıl açılış töreninde konuşuyor
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adli yıl açılış töreninde konuşuyor
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in adli yıl açılış töreni konuşmasından satır başları:
- "Kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, tüm yargı şehitlerimizi, 15 Temmuz'da yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
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